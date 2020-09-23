РИАМО - 23 сен. Жилой дом по программе реновации введут в эксплуатацию этом году в Головинском районе Москвы на улице Смольная, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города.

«В настоящее время строители завершили монтаж монолитных конструкций и прокладку инженерных сетей, ведется черновая отделка квартир», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На первом этаже фасад и цоколь отделают облицовочным кирпичом. Выше установят навесные трехслойные наружные панели, а балконы застеклят. В доме будет 165 квартир, их общая площадь составит 9,2 тысячи квадратных метра.

Две квартиры предусмотрены для маломобильных людей. Первые этажи отдадут под объекты социального назначения, аптеки, магазины, кафе и сервисные службы.

Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Территорию вокруг дома благоустроят.

«В рамках программы реновации в районе предусмотрено строительство 15 объектов образования: пяти детских садов, пяти школ, пяти учебных корпусов, а также двух ФОКов, двух поликлиник и досугового центра. Всего в районе Головинский новые квартиры получат жители 137 пятиэтажек», – добавил Загрутдинов.

Он уточнил, что в районе определено 16 «стартовых» площадок для строительства жилых домов.