РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Карантин по бешенству животных отменили на улице Веллинга в подмосковном Подольске, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Постановлением губернатора Московской области отменен карантин по бешенству животных на территории городского округа Подольск. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных были отменены на улице Веллинга Подольска», – говорится в сообщении.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания делают бесплатно. Кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние животные.