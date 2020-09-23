РИАМО - 23 сен. Строительство терапевтического корпуса на территории международного медицинского кластера (ММК) «Сколково» планируется закончить в первом квартале 2021 года, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Он сейчас находится в активной фазе строительства. Буквально в первом квартале 2021 года мы завершим строительство терапевтического корпуса», - сказал Загрутдинов.

По его словам, медицинские услуги в центре будут получать около 300 тысяч человек в год. В корпусе будет развернуто сравнительно немного стационарных коек – всего 64 штуки.

Согласно проекту международного медицинского кластера «Сколково», строители должны возвести медицинские объекты общей площадью примерно 860 тысяч квадратных метров.