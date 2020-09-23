РИАМО - 23 сен. Заседание Мособлдумы пройдет 24 сентября в 11:00, на нем планируют рассмотреть ряд вопросов, а также утвердить план работы думы на четвертый квартал текущего года, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на официальном сайте Мособлдумы, а также в социальных сетях пресс-центра парламента», — говорится в сообщении.

Среди вопросов, внесенных в повестку: «О губернаторе Московской области»; «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в сфере образования»; «Кодекс Московской области об административных правонарушениях»; «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области».

Также будет утвержден план работы Мособлдумы на четвертый квартал 2020 года.