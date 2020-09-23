РИАМО - 23 сен. По состоянию на сентябрь диспансеризацию в Подмосковье прошли почти 742 тысячи человек, из них более 394 тысяч после возобновления проведения профосмотров, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В комитете Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики прошло расширенное заседание, в ходе которого обсудили доступность первичной медико-санитарной помощи и использование цифровых технологий в медицине.

«Заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева рассказала о проведении диспансеризации в регионе. В связи с пандемией коронавируса в марте плановые осмотры были приостановлены и возобновлены с 8 июля», - говорится в сообщении.

Так, в Подмосковье стоит задача достигнуть роста продолжительности жизни до 74,34 лет к 2021 году. В области запланировано открытие 50 кабинетов для профилактики хронической сердечной недостаточности в 39 муниципалитетах. В настоящее время уже открыто и укомплектовано кадрами 34 кабинета ХСН.

Особое внимание уделяется и развитию онкологической помощи на амбулаторном этапе. В 2019 году смертность от новообразований в области составила 183,8 на 100 тысяч человек.

В Подмосковье создано 15 онкоконсилиумов по определению правильной тактики лечения. Планируется открытие еще четырех центров амбулаторной онкологической помощи и референс-центра по морфологической диагностике онкозаболеваний.

Не у всех жителей есть возможность самостоятельно посетить поликлинику для диспансеризации. В области работают также мобильные медицинские комплексы. В 2019 году они осуществили более 7 тысяч выездов, обследовали более 60 тысяч человек. Профилактические осмотры с помощью передвижных комплексов прошло более 13 тысяч человек. В 2020 году было осуществлено более 2 тысяч выездов, обследовано более 23 тысяч человек. Диспансеризация и профосмотр с их помощью прошли более 7 тысяч человек.

В области также работает и санитарная авиация. Она используется для эвакуации тяжелых пациентов. В 2019 году было эвакуировано 280 человек, за восемь месяцев 2020 года – 375 человек.

Для приземления вертолетов до 2024 года в области на территории медучреждений запланировано строительство 24 вертолетных площадок. В настоящее время имеется пять площадок — две в Подольске, а также по одной в Люберцах, Мытищах и Клину.