РИАМО - 23 сен. Московская область в текущем году экспортирует готовых пищевых продуктов почти на 1 миллиард долларов, речь идет об экспорте мяса, молока и кондитерских изделий, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин в среду выступил с приветственным словом на заседании Клуба руководителей торгово-экономических миссий иностранных государств, аккредитованных в Москве, и Совета руководителей представительств российских регионов при президенте и правительстве РФ. Заседание состоялось в рамках международной выставки продуктов питания WorldFood Moscow.

«По количеству предприятий пищевой промышленности Московская область — номер один среди регионов страны, на экспортных рынках мы занимаем заметные позиции. В этом году из Подмосковья будет экспортировано готовых пищевых продуктов почти на 1 миллиард долларов, это мясо, молоко, кондитерские изделия», — отметил Разин.

Он подчеркнул, что регион открыт к новым сотрудничествам, новым партнерским взаимоотношениям и готов оказывать всяческое содействие со стороны правительства Московской области.

В этом году на выставке продуктов питания на коллективном стенде Московской области представлена продукция от производителей из Красногорска, Лобни, Щелкова, Коломенского округа, Химок и Долгопрудного.