РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 сен. В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 24 сентября на нескольких улицах в Щелкове будет отключено электричество, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с переключением потребителей с одной подстанции на другую с 14:00 до 15:00 будет временно отсутствовать электричество», - говорится в сообщении.

Отключение пройдет по следующим адресам: улица Центральная, 57, 59, 61, 63, улица Строителей, 8, 9, 10, 11, 12, 1-й Первомайский проезд, 14.