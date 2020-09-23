РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 сен. Порядка 25 тысяч жителей подмосковного Красногорска бесплатно привились от гриппа в сентябре, сообщил заведующий консультативным диагностическим центром Красногорской городской больницы №1 Валерий Шарыкин.

«В начале сентября стартовала кампания по вакцинопрофилактике против гриппа. На сегодняшний день прививки сделали порядка 25 тысяч жителей Красногорска. План по округу – 157 тысяч человек – примерно 70% прикрепленного населения», - сообщил Шарыкин.

Жители округа могут сделать прививки в поликлиниках по месту прикрепления или в мобильных прививочных пунктах. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

«Если человек здоров, с неотягощенным анамнезом, вакцина дает гарантию, что он не заболеет гриппом либо же перенесет его с минимальными последствиями, без осложнений. У тех, кто прививается сейчас, успеет сформироваться иммунитет до начала сезонного подъема заболеваемости», - подчеркнул Шарыкин.

По его словам, горожане активно приходят прививаться. В поликлинике Красногорской горбольницы №1 кабинет вакцинопрофилактики практически не бывает пустым.