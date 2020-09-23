РИАМО - 23 сен. Крупнейший логистический центр немецкого ритейлера Globus, который открылся в подмосковном Пушкине, построен в соответствии с жесткими экологическими стандартами, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Первый в России логистический центр «Глобус» открыли в Пушкине в среду. В церемонии открытия принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Комплекс в Пушкине площадью 78 тысяч квадратных метров будет обслуживать все магазины одноименной сети гипермаркетов в стране.

«На сегодня это один из самых современных комплексов, построенных с учетом жестких экологических стандартов. Мы приветствуем подобные масштабные инфраструктурные проекты, которые позволяют, в том числе, обеспечивать гарантированный спрос на продукцию местных производителей», - сказал Мантуров по видеосвязи в ходе открытия комплекса.

Глава Минпромторга также отметил, что рассчитывает на рост сети «Глобус» как в Подмосковье, так и по всей России.

В логистическом комплексе «Глобус» смонтирована система, которая позволяет сократить выбросы диоксида углерода и потребление газа.

В настоящее время Globus управляет сетью из более чем 160 гипермаркетов по всему миру. С 2005 года ритейлер работает в России, где насчитывается уже 17 гипермаркетов «Глобус». Восемь из них расположены в Подмосковье.