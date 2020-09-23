РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Полицейские подмосковного Подольска рассказали школьникам об ответственности за правонарушения в рамках акции «Полиция на страже здорового образа жизни», сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники УМВД России по городскому округу Подольск совместно с заместителем председателя общественного совета при УМВД Юрием Ядыкиным и воспитанниками Всероссийского общественного военно-патриотического движения «Юнармия» провели акцию «Полиция на страже здорового образа жизни».

«Ученикам одной из школ городского округа сотрудники полиции и представитель общественности рассказали об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений, а юнармейцы поделились впечатлениями от военно-полевых сборов и приобретенных на них навыках», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия стражи порядка и общественники посетили ребят, состоящих на профилактическом учете. Полицейские побеседовали с подростками, а юнармейцы поделились с детьми рассказами о своем военно-патриотическом клубе и возможности присоединиться к молодежному движению.