РИАМО - 23 сен. Московская область станет первым российским регионом, в котором в рамках эксперимента будет внедрена централизованная система обращения с медицинскими отходами, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию в ходе заседания обсудил создание централизованной системы по обращению с медотходами.

«Мы неоднократно обращали внимание на то, что сбор, транспортировку и обезвреживание медотходов необходимо упорядочить законодательно. Весь процесс обращения с таким типом, подчеркну — опасным, если мы говорим о классах Б, В, Г, Д, должен быть подконтрольным, единообразным, иметь свой регламент и четкие правила», — сказала председатель комитета Алла Полякова.

Она напомнила, что в текущем году губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением сделать Подмосковье первым регионом, в котором будет внедрена единая централизованная система обращения с медицинскими отходами. Глава государства одобрил данный проект.

«Впереди много работы — формирование территориальной схемы, утверждение правил обращения с медотходами, определение тарифа на оказание услуги, разработка требований к содержанию договора с региональным оператором, принятие инвест-программы и многое другое», — подчеркнула Полякова.

Она добавила, что, несмотря на все нюансы и сложности, Московская область может стать первым в стране регионом, который применит единую и строго регламентированную систему по обращению с медицинскими и отходами. Впоследствии опыт Подмосковья смогут перенять другие субъекты РФ.

До настоящего времени в Российской Федерации не было единой системы обращения с медицинскими отходами.