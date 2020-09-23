РИАМО - 23 сен. Московская область станет первым российским регионом, в котором в рамках эксперимента будет внедрена централизованная система обращения с медицинскими отходами, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.
Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию в ходе заседания обсудил создание централизованной системы по обращению с медотходами.
Она напомнила, что в текущем году губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением сделать Подмосковье первым регионом, в котором будет внедрена единая централизованная система обращения с медицинскими отходами. Глава государства одобрил данный проект.
«Впереди много работы — формирование территориальной схемы, утверждение правил обращения с медотходами, определение тарифа на оказание услуги, разработка требований к содержанию договора с региональным оператором, принятие инвест-программы и многое другое», — подчеркнула Полякова.
Она добавила, что, несмотря на все нюансы и сложности, Московская область может стать первым в стране регионом, который применит единую и строго регламентированную систему по обращению с медицинскими и отходами. Впоследствии опыт Подмосковья смогут перенять другие субъекты РФ.
До настоящего времени в Российской Федерации не было единой системы обращения с медицинскими отходами.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии