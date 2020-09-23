РИАМО - 23 сен. В доме правительства Московской области сертификаты на жилье по программе «Социальная ипотека» получили 50 медицинских работников, до этого сертификаты получили 130 врачей, сообщила заместитель министра здравоохранения Подмосковья Ольга Гребнева.

«Данная мера поддержки у нас уже осуществляется благодаря правительству Московской области с 2016 года. Благодаря этому, в том числе, мы приглашаем, призываем работать на подмосковной земле наших медиков. В этом году уже 130 таких сертификатов мы вручили. И вот вы у нас следующие», - сказала Гребнева.

Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова добавила, что с 2016 года сертификаты на соципотеку получили почти две тысячи специалистов. Половина из них - врачи.

«Кроме врачей, в этой программе участвуют молодые специалисты, ученые, уникальные специалисты, учителя, воспитатели, тренеры. В этом году к нам поступило более 600 заявок, из которых было отобрано 365», - добавила Федотова.

По словам министра, программа продолжит действовать на территории Московской области. Так, на следующий год запланирована выдача 390 свидетельств.​