РИАМО - 23 сен. На центральной площадке усадьбы Гребнево в городском округе Щелково 25-27 сентября пройдет масштабный фестиваль «Гребневская ярмарка», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В фестивале примут участие лучшие сыровары России, фермерские хозяйства и предприятия агропромышленного комплекса. На ярмарке будет представлен большой ассортимент продукции отечественных производителей, а также фермерские продукты, всевозможные варенья, соления, сушеные грибы и ягоды, мед, сыры, колбасы, рыбные деликатесы и сладости.

«В течение трех дней 35 сыроваров из Московской, Ярославской, Костромской, Тверской, Калужской, Владимирской, Тамбовской областей, Алтайского края, Республики Адыгея представят более 150 видов сыра», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

На фестивале пройдут концерты, мастер-классы и дегустации, фермеры расскажут о начале своих стартапов, поделятся опытом и рецептами. Гид-экскурсовод расскажет о парковом ансамбле усадьбы Гребнево, о гастрономических предпочтениях князей Трубицких, Голицыных и купца Пантелеева.

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