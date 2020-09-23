РИАМО – 23 сен. Президент России Владимир Путин заявил, что бороться с бедностью в стране нужно с помощью социального контракта, который является главный инструментом, сообщает Газета.ru.

Такое заявление Путин сделал на встрече с сенаторами в Кремле в среду.

«Одним из ключевых инструментов по борьбе с бедностью должен стать социальный контракт», — сообщил президент.

Он подчеркнул, что со следующего года социальный контракт будет внедряться по всей России, в ближайшие три года на реализацию программы ежегодно из федерального бюджета планируется направлять в регионы более 26 миллиардов рублей.​​