РИАМО - 23 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недопустимость присутствия химического оружия в Европе и России, передает Газета.ru.

По его словам, Кремль считает невозможным наличие химического оружия или каких-либо его элементов не только на данных территориях, но и в других частях мира.

«Россия была и остается привержена всем обязательствам и конвенциям о запрещении химического оружия», — добавил Песков.

Ранее Песков заявлял, что если бы какие-то следы химического оружия на территории РФ были обнаружены, то президенту Владимиру Путину бы об этом доложили незамедлительно.​​