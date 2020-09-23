РИАМО - 23 сен. В подмосковном Реутове состоялся очередной рейд по торговым объектам, в ходе которого представители администрации и Госадмтехнадзора выявили два нарушения, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Вместе с представителями Государственного административно-технического надзора провели очередной рейд по объектам потребительского рынка. В этот раз проверке подверглись места общественного питания», - сказал заместитель главы администрации Владимир Климов.

Он также добавил, что представители Госадмтехнадзора выписали двум предпринимателям уведомления о явке для последующего составления протокола за отсутствие договоров на вывоз мусора с региональным оператором «Хартия». Собственников объектов торговли ждет штраф.

«Подобные проверки мы проводим регулярно, они могут проходить при участии сотрудников полиции и представителей руководства торговых объектов. Рейды направлены на разъяснение правил торговли и санитарных норм», - уточнил Климов.

Помимо этого, участники рейдов уделяют внимание вопросам благоустройства при организации торговли, а также содержания прилегающей территории в чистоте.