РИАМО - 23 сен. В настоящее время бизнес-сектор Подмосковья более подготовлен к вызовам, которые могут быть связаны со второй волной пандемии коронавируса, сообщил бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев.

«В случае второй волны (коронавируса – ред.) наш подмосковный бизнес гораздо более подготовлен. <…> Очень важно адекватно принять те угрозы, которые преподносит нам время», — сказал Головнев во время заседание экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Московской области.

Ранее около 15 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в Подмосковье получили почти 600 миллионов рублей субсидий на мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции в рамках программы поддержки, разработанной Минэкономразвития РФ.

Подмосковье стало одним из регионов, которые в период пандемии коронавируса наиболее активно подключились к дополнению федеральных программ поддержки бизнеса и населения региональными мерами.

Власти Подмосковья оказывают всю необходимую поддержку компаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса. Узнать обо всех предоставляемых субсидиях можно по номеру горячей линии 0150.

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Текстовая трансляция

23 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 6 431 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 215 больных. В Москве - 970.

- Тепрерь необязательно иметь московский полис ОМС, чтобы стать участником пострегистрационного исследования вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, вакцинация стала доступной для жителей регионов России и иностранцев, работающих и проживающих в столице. Единственное условие - участники не должны покидать Москву, чтобы не прерывать медицинское наблюдение

- В столице за минувшие сутки после курса лечения от коронавируса выздоровели 1226 пациентов. Общее число выздоровевших в городе превысило 240 тысяч.

- Маска снижает вероятность заражения инфекциями почти в два раза, рассказали в Роспотребнадзоре. При ношении перчаток риск заражения снижается в 1,3 раза.

- В столице проходит финальный этап исследования вакцины от коронавируса. Сделать прививку от коронавируса в центрах исследования может любой желающий, заполнивший анкету и прошедший отбор.

- В Москве за прошедшие сутки скончались 16 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии в городе умерли 5,1 тысячи человек с Covid-19.