РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 сен. В Щелкове прошло выездное расширенное заседание комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы, основной темой совещания стала реконструкция усадьбы Гребнево, которую, по словам владельца Андрея Ковалева, планируется реконструировать к 100-летию города, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Участие в заседании, которое проходило на территории усадьбы Гребнево, приняли заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко, председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы Олег Рожнов и глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

«За эти два с половиной года в усадьбе было сделано очень многое. По планам за пять лет, к 100-летию Щелкова, мы должны полностью ее восстановить», - сказал Ковалев.

Он отметил, что восстановление будет идти постепенно с благоустройства территории, реконструкции хозпостроек и флигелей до основного здания усадьбы, которое будет реконструироваться последним. Уже подготовлены планы и схемы будущих работ. Для гостей была организована экскурсия по усадьбе, во время которой было продемонстрированы работы, которые были уже проведены.

Также на совещании обсуждались вопросы государственно-частного партнерства в сфере сохранения памятников исторического и культурного наследия и оказания помощи федеральных, региональных и муниципальных органов власти при реконструкции усадьбы.