РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Более 400 человек из 40 округов Подмосковья примут участие в концерте к Международному дню глухих в Подольске 24 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства соцразвития Московской области.

«В культурно-просветительском центре «Дубровицы» Подольска 24 сентября в 12:00 состоится областное торжественное мероприятие, посвященное Международному дню глухих. В концертной программе примут участие молодые артисты, владеющие искусством жестового пения, танца и мимики. В мероприятии примет участие более 400 инвалидов с нарушением слуха из 40 муниципальных образований Московской области», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она добавила, что всего в Подмосковье проживает более 15 тысяч жителей, имеющих нарушение слуха.

Международный день глухих отмечают 27 сентября во всем мире. Этот день - напоминание всем, что цивилизованным и гуманным может считаться только общество, в котором тепло и заботливо относятся ко всем людям, независимо от их физических возможностей.