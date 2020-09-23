РИАМО - 23 сен. Четырехэтажную школу в Щербинке, расположенную на площади 40 лет Октября, достроят в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что провел в Щербинке личный прием граждан по поручению президента Владимира Путина. В основном местные жители спрашивали про строительство социальных объектов и благоустройство.

«С жителем Щербинки Олегом Безуновым обсудили, когда будут достроены два детских сада и школа. С момента присоединения к Москве население Щербинки выросло на 60%, город активно строится и действительно нуждается в новых соцобъектах», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Что касается школы, то сейчас на объекте идут фасадные и отделочные работы. Также в Щербике скоро откроют два детсада — на улицах Индустриальная и Спортивная. Оба здания уже построены.