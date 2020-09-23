РИАМО - 23 сен. В предстоящие выходные температура воздуха в Москве и Подмосковье составит около плюс 20 градусов, после чего в регионе начнется похолодание, сообщила РИАМО в среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«В сентябре в столичном регионе теплых дней ожидать не стоит, как и в октябре. На предстоящих выходных мы прогнозируем, что температура воздуха составит 20 градусов, что выше на 5-6 градусов многолетних показаний», - сказала Волосюк.

Она добавила, что ночи в грядущие выходные дни также будут теплыми.

В среду максимальная температура воздуха в Московском регионе составит плюс 22 градуса. В течение дня будет держаться комфортная солнечная погода.