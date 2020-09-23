РИАМО - 23 сен. В Сергиево-Посадском городском округе Московской области начался отопительный сезон, постановление о его начале подписал глава округа Михаил Токарев, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Со среды отопление включают по заявкам руководителей в учреждениях социальной сферы: школах, детсадах и медучреждениях.

«С 24 сентября отопительный сезон начинается для многоквартирных домов», – уточняется в сообщении.

На пусконаладочные работы нужно не менее семи дней с момента вступления в силу постановления о начале отопительного сезона.

По поручению главы округа для жителей по номеру: 8 (496) 551-50-50 организована горячая линия по вопросам отопления.