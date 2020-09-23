РИАМО - 23 сен. Одиннадцатиклассник и воспитанник реутовского детского технопарка «Изобретариум» Даниил Никитин разработал манипулятор для управления протезом руки по собственному проекту, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.



«Школьник из Реутова работал над протезом около года. Это устройство поможет людям с ограниченными возможностями здоровья. Низкая стоимость позволит сделать манипулятор доступным для широких масс», - говорится в сообщении.



Во время работы над созданием манипулятора Никитин несколько раз посещал реутовский экспериментальный завод средств протезирования, который специализируется на изготовлении протезов. Технопарк «Изобретариум» сотрудничает с местным предприятием, куда педагог Данила Посевин неоднократно водил своих учеников.



«Манипулятор подойдет для людей, у которых нет одной руки. Он крепится на здоровую руку и дублирует траекторию ее движения. Это позволяет управлять искусственной кистью, с помощью чего человек сумеет выполнять самые простые действия — взять вилку или ложку, захватить с собой на прогулку сумку. В основе кисти — сервоприводы и гироскопы. Первые выполняют роль мотора, а вторые — работают как компас, но отслеживают не север и юг, а градус наклона», - отмечается в пресс-релизе.



На основе данной разработки можно сделать не только протез, но и робота, который поможет военным — например, при разминировании или выполнении других сложных задач.



«Я стал работать над этим устройством не случайно. Без слухового аппарата мне тяжело жить, я ничего не слышу. Я также понимаю, когда у людей руки нет, они не могут брать вещи двумя руками. Надо всегда поддерживать друг друга. Кисть руки для манипулятора я тоже сделал в этой программе и напечатал на 3D-принтере», - подчеркнул школьник.



Детский технопарк «Изобретариум» открылся в Реутове в 2018 году. В нем представлены образовательные программы, направленные на развитие детского научно-технического творчества. Весной 2019 года в городе начал работу «Изобретариум 2.0». Здесь представлены не только технические, но и гуманитарные курсы.