РИАМО - 23 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в Пушкине первый в России логистический центр «Глобус», данный объект стал самым крупным логистическим комплексом немецкого ритейлера Globus в мире, передает в среду корреспондент РИАМО.

В церемонии открытия через онлайн-видеосвязь приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. Вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым кнопку символического запуска комплекса нажал владелец холдинга Globus SB-Warenhaus Томас Брух.

«Немецкий бизнес уверенно себя чувствует в России и в Подмосковье в частности. Все без исключения немецкие компании работают (в Московской области - ред.) с прибылью. Хочу пожелать, чтобы все немецкие компании в Подмосковье и в России успешно развивались. Спасибо большое за инвестиции, это не первое открытие и точно не последнее», - сказал Воробьев.

Объем инвестиций в логистический комплекс «Глобус» в Пушкине составляет 6,5 миллиардов рублей, объект площадью 78 тысяч квадратных метров даст региону 900 рабочих мест. Логистический центр будет обслуживать все магазины сети «Глобус» в России.

Центр «Глобус» в Пушкине будет включен в систему дуального обучения и сможет подготовить 120 студентов, соответствующие соглашения заключены с 10 подмосковными колледжами.

«Этот логистический центр позволит обеспечивать большой ассортимент. Благодаря поддержке губернатора мы смогли осуществить такой большой проект. <...> Сила германской экономики связана с тем, что она занимается дуальным образованием. Мы будем реализовывать это здесь в России», - сказал Брух.

В настоящее время Globus управляет сетью из более чем 160 гипермаркетов по всему миру. С 2005 года ритейлер через свою дочернюю компанию ООО «Гиперглобус» развивает сеть продуктовых гипермаркетов в России.

«Наше мероприятие - это стратегически важный шаг. Я уверен, что без губернатора Московской области Андрея Воробьева мы бы не открыли этот логистический центр», - отметил генеральный директор ООО «Гиперглобус» Фолькер Шаар.

Сейчас в России работают 17 гипермаркетов «Глобус», в том числе восемь из них расположены на территории Московской области.