РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 сен. Музей психологии, который находится в подмосковных Люберцах, отметит свой юбилей 26 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Празднование юбилея состоится 26 сентября. В камерной обстановке соберутся известные ученые, психологи, единомышленники.

«Для создания музея, где о психологии рассказывается простым языком, понадобилось более 10 лет. Сегодня это пространство открыто для всех посетителей, желающих окунуться в самопознание и лучше понимать мир вокруг себя", - сказала психолог, автор проекта Ольга Хлебодарова.

Она отметила, что там каждый человек, независимо от возраста, найдет что-то свое, очень важное.

В стенах музея можно увидеть портреты психологов - основоположников классических направлений науки, различные экспонаты и инсталляции. Экспонаты постепенно дорабатываются.

По словам Хлебодаровой, посетители узнают подробную историю каждого экспоната во время экскурсии. Она длится порядка двух часов.

«Также проводим квесты для детей и подростков, во время которых нужно решить кроссворд, выписать ассоциации, измерить зону комфорта, вспомнить как можно больше сказок, основанных на мифе о греческой богине Психее», - пояснила она.

Все желающие могут прийти в музей и поразмышлять у гардероба личности, взвесить чувства и разум и пройти по реке жизни. Узнать о работе музея можно по телефону: +7 (926) 235-42-16