РИАМО - 23 сен. Жители Подмосковья теперь могут оформить место для создания семейных захоронений на сайте Главного управления региональной безопасности региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Услуга в настоящее время предоставляется в Истре, Красногорске, Мытищах, Солнечногорске и Богородском округе», — говорится в сообщении.

В скором времени перечень территорий, где можно получить место под семейные захоронения, будет расширен.

Новая услуга полностью автоматизирована. На главной странице сайта ГУРБ Московской области нужно перейти по активной ссылке «Выбор места для создания семейного (родового) захоронения» к интерактивной карте, на которой обозначены кладбища, где органы местного самоуправления могут предоставить места для создания семейных захоронений.

Далее можно выбрать место для захоронения, ориентируясь на местоположение, характеристики, фотографию и стоимость участка.

Подобрав на карте нужный участок, можно по указанным координатам найти и осмотреть его на месте, оценить состояние кладбища, его инфраструктуру, а также поговорить с работниками.

Заявление на покупку места можно подать онлайн. Квитанцию оплачивают в МФЦ или банке.