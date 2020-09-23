РИАМО – 23 сен. По мнению экономиста и профессора ВШЭ Евгения Когана​, одной из причин продажи TCS Group компании «Яндекс» является проблемы со здоровьем Олега Тинькова, сообщает Nation News.

«Невозможно развивать банк, особенно сегодня, будучи больным. Бизнес сегодня вообще это молох, высасывающий всю душу человека, все здоровье. И уж особенно бизнес финансовый, невероятно конкурентный, сопряженный с колоссальным нервным и интеллектуальным напряжением, постоянным стрессом», — считает Коган.

По его мнению, здоровье для этого дела нужно по-настоящему лошадиное.

Еще одна важная причина возможной предстоящей сделки — обязанность следования правилам современного рынка. Они призывают объединяться вокруг бизнес-гигантов и создавать экосистемы. Такой образ деятельности помогает оставаться конкурентоспособным.

«Конкуренция в финтех-бизнесе и в банковском секторе крайне сильно возросла. Сегодня на месте банков, интернет провайдеров и прочих структур образуются мощные экосистемы, вокруг огромных маркетинговых воронок, коими и являются «Яндекс», Мail.ru, а с другой стороны — тот же Сбербанк», — сказал Коган.

Ранее СМИ сообщили, что «Яндекс» может провести сделку по покупке TCS Group, в которую входит Тинькофф Банк. Размер сделки, по предварительным данным, составит порядка 5,5 миллиардов долларов. После первых новостей о продаже акции компаний серьезно выросли в цене.