РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 сен. 25 сентября Малаховский парк культуры и отдыха приглашает юных жителей принять участие в мастер-классах и поиграть в подвижные игры на свежем воздухе, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В папке в 12:00 начнется интеллектуальная программа. В 12:30 состоится мастер-класс от творческой мастерской «Вдохновение». В 13:00 продолжится интерактивная программа», - говорится в сообщении.

Жителей ждут на детской площадке парка по адресу: поселок Малаховка, Театральный проезд, дом 1.