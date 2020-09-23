РИАМО - 23 сен. Жительница столичного района Хамовники лишилась 13,6 миллиона рублей после того, как поговорила по телефону с лжесотрудником банка, по данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент случился 25 августа текущего года. Неизвестный позвонил женщине и представился сотрудником банка, а затем сообщил, что на счету гражданки зафиксированы мошеннические действия. Преступник призвал собеседницу для возвращения денег произвести перевод средств на другой счет.

«Женщина со своей банковской карты произвела перевод денежных средств на общую сумму 12,9 миллиона рублей, а также в размере 700 тысяч рублей», – уточняется в сообщении.

В итоге москвичке был нанесен ущерб на общую сумму 13,6 миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется расследование.