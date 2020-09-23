РИАМО - 23 сен. С начала 2020 года пассажиры Центральной ППК совершили примерно 208 тысяч поездок с домашними питомцами, за лето поезда перевезли свыше 130 тысяч животных, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Больше всего животных перевозили на Казанском направлении – свыше 23 тысяч, на Ярославском направлении перевезли чуть меньше питомцев – более 21 тысячи. На Курском направлении с животными совершили около 17 тысяч поездок.

«Чаще всего в электричках провозят собак и кошек, но бывают и другие случаи. Так, один из пассажиров оформлял билет на семью кроликов в клетке, другой – мини-пига, а одна пожилая женщина везла цыплят», – уточняется в сообщении.

Для провоза животного в электропоезде нужен билет, который можно оформить в кассе или билетном автомате. Его цена зависит от продолжительности поездки и составляет 25% от стоимости полного разового билета по этому маршруту. Для провоза животного на МЦД нужно оформлять билет с нулевой стоимостью перед началом поездки. На собак-поводырей билет не нужен.