РИАМО - 23 сен. С начала текущего года порядка 32 тысяч жителей Подмосковья обратились на единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей, им оказали консультации бесплатно и конфиденциально, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Вопросы, поступающие к специалистам нашей социальной службы, самые разнообразные – от непростых отношений, сложившихся между детьми и родителями в семьях, до не менее сложных взаимоотношений подростков со сверстниками», — отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Позвонить и получить психологическую помощь можно со стационарных или мобильных телефонов.

Всероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122 работает с 2010 года. В 2019 году на горячую линию обратились 43 тысячи человек из Подмосковья.