РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 сен. Четвертого октября в парке «Наташинские пруды» Люберец пройдет благотворительная акция «Дорога домой», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Она приурочена ко Всемирному дню защиты животных.

«В рамках акции запланирован ряд мероприятий. В первую очередь, это выставка-пристройство животных из приюта. Одновременно будет работать пункт сбора корма и вещей первой необходимости для животных (лекарства, миски, ошейники, старое постельное белье, одеяла, подушки)», - говорится в сообщении.

Помимо прочего, в рамках акции будут проведены творческие мастер-классы для детей, организованы благотворительный маркет и беспроигрышная лотерея.

Мероприятие начнется в 12:00. Вход свободный.

Решение отмечать Всемирный день защиты животных было принять в 1931 году во Флоренции на проходившем там международном конгрессе сторонников движения в защиту природы. В России праздник, призванный привлечь внимание общественности к проблеме сохранения животных, в том числе находящихся на грани исчезновения, отмечается с 2000 года.