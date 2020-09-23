РИАМО - 23 сен. В России в скором времени зарегистрируют вторую вакцину от коронавируса, передает Федеральное агентство новостей.

В среду президент РФ Владимир Путин выступил перед членами Совета Федерации, он рассказал о регистрации второй вакцины.

«Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована и вторая вакцина против коронавируса», — сказал глава государства.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса в августе этого года. Ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина получила название «Спутник V».

Работу над вакциной также ведут специалисты центра биотехнологии «Вектор».​

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23 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 6 431 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 215 больных. В Москве - 970.

- Тепрерь необязательно иметь московский полис ОМС, чтобы стать участником пострегистрационного исследования вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, вакцинация стала доступной для жителей регионов России и иностранцев, работающих и проживающих в столице. Единственное условие - участники не должны покидать Москву, чтобы не прерывать медицинское наблюдение

- В столице за минувшие сутки после курса лечения от коронавируса выздоровели 1226 пациентов. Общее число выздоровевших в городе превысило 240 тысяч.

- Маска снижает вероятность заражения инфекциями почти в два раза, рассказали в Роспотребнадзоре. При ношении перчаток риск заражения снижается в 1,3 раза.

- В столице проходит финальный этап исследования вакцины от коронавируса. Сделать прививку от коронавируса в центрах исследования может любой желающий, заполнивший анкету и прошедший отбор.

- В Москве за прошедшие сутки скончались 16 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии в городе умерли 5,1 тысячи человек с Covid-19.