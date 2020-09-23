РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Выставка молодых подольских художников «Изоляция. Окно в реальность», посвященная прошедшей самоизоляции, продлится в Подольском выставочном зале до 11 октября, сообщается на сайте зала.

«Зима 2020 года стала переломным моментом не только для России, но и для большинства стран. Мы все в той или иной степени оказались в полной или частичной изоляции от окружающего мира и социума. Для молодых художников это стало временем поисков новых возможностей. В данном проекте представлены работы более 20 членов молодежного объединения ПГО ВТОО «Союза художников России». На выставке представлено более 150 произведений живописи», - говорится в сообщении.

В частности, на ней представлены работы таких авторов как Анна Богданова, Николай Новиков, Никита Алексеев и других. Выставка в Подольском выставочном зале продлится до 11 октября.