РИАМО - 23 сен. В Лобне планируют возвести экорынок, на котором будут продавать фермерские продукты, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«Архитектурное решение рынка будет иметь характерный «дачный» колорит. Общая площадь зданий составит порядка 4 600 квадратных метров», - рассказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Экорынок представляет собой многофункциональный комплекс, в котором будут размещены фермерские магазины, ритейл, кафе и фудкорт, так что посетители смогут комфортно провести время, знакомясь с фермерской продукцией. Рынок расположен недалеко от трассы М-11, и основной заезд на его территорию будет осуществляться с Шереметьевской улицы города Лобня.

Напротив многофункционального Г-образного в плане основного здания расположено отдельностоящее кафе – вместе они образуют внутреннюю площадь, оформленную открытыми галереями. Вдоль них предполагается устройство пешеходно-рекреационной зоны с оригинальной уличной мебелью. Оба здания своими основными фасадами и главными входами обращены на Шереметьевскую улицу.

В отделке фасада здания рынка предполагается использовать фиброцементные и алюминиевые панели, сочетающие фактуры дерева и металла. Основной материал облицовки кафе - алюминиевые окрашенные панели в красно-серой гамме.