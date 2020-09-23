РИАМО - 23 сен. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что инициатива по повышению НДФЛ для богатых россиян нравственно обоснована, передает Федеральное агентство новостей.

В среду глава российского государства выступил перед членами Совета Федерации.

«Еще одно решение в сфере налоговой политики, которое я считаю справедливым и нравственно обоснованным», — сказал Путин.

По его словам, рост налога долго обсуждался, НДФЛ долго держали на уровне 13%. При этом плоская шкала налогообложения позволила повысить собираемость налогов.

На сегодня ситуация изменилась, поэтому с 1 января следующего года с суммы дохода россиян, превышающей 5 миллионов рублей в год, будет взиматься налог в размере 15%. Данная инициатива позволит принести в бюджет около 60 миллиардов рублей.

Путин также призвал правительство оказать помощь жителям России с низким доходом преодолеть сложные жизненные обстоятельства.​