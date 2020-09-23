РИАМО - 23 сен. В среду в 14:00 в деревне Нижнее Валуево новой Москвы столкнулись автомобили Chevrolet и Citroën, по предварительным данным, в результате столкновения женщина-водитель автомобиля Chevrolet скончалась, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

«Водитель второй иномарки был госпитализирован в медучреждение», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.