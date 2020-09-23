РИАМО - 23 сен. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что расходы на реализацию мер из его январского послания парламенту вырастут на 80%, до 1,2 триллиона рублей, сообщает Газета.ru.

Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 15 января.

«Для справки, расходы на реализацию послания 2020 года возрастают с 0,7 триллиона рублей до 1,2 триллиона рублей, то есть на 80% будет рост», — сказал президент в ходе выступления перед членами Совета Федерации в среду.

Путин напомнил, что в послании этого года он предложил комплекс мер для поддержки демографии и российских семей. По его словам, все необходимые для этого финансовые ресурсы заложены в проект федерального бюджета на ближайшие три года.