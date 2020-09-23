РИАМО - 23 сен. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2021 году пенсионеров ждет значительная индексация выплат, передает Федеральное агентство новостей.

В среду Путин выступил перед членами Совета Федерации, затронув вопросы социальной сферы.

«Пенсии в России будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году», - говорится в сообщении.

По словам главы государства, расходы на реализацию мер из послания президента парламенту 2020 года вырастут на 80%. Все необходимые ресурсы «заложены в проект бюджета на ближайшую трехлетку».