Хорошево-Мневники — один из крупнейших районов Москвы, который одним из первых попал под реновацию: здесь планируют снести более 150 домов. При этом городские власти обещают уделить внимание инфраструктуре, открыть целых три станции метро и запустить водный транспорт, а также благоустроить район в современном ключе, что может превратить его в одно из самых привлекательных мест для жизни, учитывая близость Москвы-реки и центра. Впрочем, такие глобальные планы пугают некоторых местных жителей, которые боятся, что их тихий район станет вторым Пекином. Как район будет развиваться в ближайшие годы, читайте в материале РИАМО.

«Купить тут квартиру – самая большая ошибка в жизни»: москвичи о жизни в Некрасовке>>

Сакура среди каменных джунглей

Район Хорошево-Мневники занимает 17,8 квадратных километра, в нем проживают 172 тысячи человек — плотность весьма внушительная. Между тем, планы у московских властей по развитию района серьезные.

По данным Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, в ближайшие годы в Хорошево-Мневниках планируется снести 156 старых домов. На их месте появятся новостройки, которые будут возводить на 12 стартовых площадках. Сроки реновации в районе займут 12 лет, первый этап рассчитан до 2024 года.

Местным жителям обещают, что без зеленых зон и мест для прогулок они не останутся: по всем территориям реновации планируется проложить прогулочный бульвар.

Кроме того, в Хорошево-Мневниках появится система городских площадей. Центральная получила романтичное название «Площадь сакуры» — ее разрабатывала команда архитекторов из Японии. Еще одна площадь появится на Карамышевской набережной.

Социальная инфраструктура района также будет развиваться. В частности, в Хорошево-Мневниках появится новая больница, детский сад на 150 мест, пристройка к лицею №1560 на 200 учеников и ФОК. Для автомобилистов создадут как подземные паркинги, так и открытые стоянки.

Квартира с дворецким и бомжи у метро: москвичи о жизни в Тверском районе>>

Обновленный кинотеатр и бассейн на крыше

Одним из главных культурных мест в районе должен стать кинотеатр «Патриот», расположенный на улице Саляма Адиля, построенный еще в 1959 году. После реконструкции он станет районным общественным центром с современным кинотеатром, зонами отдыха и торговыми галереями.

Кинокомплекс «Патриот» с шестью залами сможет принять более 600 зрителей. В фойе появятся кафе, фудкорт, магазины и супермаркет. Для посетителей с детьми в обновленном кинотеатре оборудуют комнаты матери и ребенка.

По информации столичного стройкомплекса, возле Шелепихинской набережной, планируется возвести высотный жилой комплекс, который будет смотреть на Москву-реку. В ЖК на Причальном проезде будет 800 квартир, его общая площадь составит почти 138 тысяч квадратных метров. В состав комплекса также войдут спортивный, торговый центр и офисы, а на крыше разместят ресторан и открытый бассейн.

Также в районе появится гостиница на 800 номеров площадью в 18 тысяч квадратных метров. Ее строительство в настоящее время ведется на улице Мневники.

«Нельзя перестроить старый район в урбанизированную коробку»: москвичи о жизни в Перове>>

Метро и речные трамвайчики

Сегодня в Хорошево-Мневниках по сути нет метро, кроме станций МЦК «Зорге» и «Хорошево», расположенных на границе с Хорошевским районом.

Все изменится после запуска нового участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Она даст району сразу три станции: «Мневники» (до конца 2020 года), «Улица Народного ополчения» (до конца 2020 года) и «Терехово» (примерный срок открытия — 2022 год) Последняя должна появиться на месте бывшей московской деревни Терехово в пойме реки Москвы.

На базе станций «Мневники» и «Терехово» построят два транспортно-пересадочных узла (ТПУ) — в 2021 и 2024 годах соответственно. На ТПУ также планируется разместить коммерческую недвижимость и социальные объекты, а прилегающую к ним территорию – благоустроить.

Кроме того, в перспективе в районе появится принципиально новый для столицы общественный транспорт – речной маршрут длиной 10 километров. В пилотном варианте он пройдет по Москве-реке от Киевского вокзала до Нижних Мневников и соединит сразу четыре района — Хорошево-Мневники, Филевский парк, Пресненский и Дорогомилово.

Планируется, что суда смогут брать на борт по 100 человек, а пропускная способность маршрута будет около 1,5 тысяч пассажиров в час. Время в пути в обе стороны займет 104 минуты, а оплатить проезд пассажиры смогут «Тройкой». Правда, конкретное время запуска речного транспорта пока не называют.

Наконец, в плане транспортного развития района дорожное строительство также предусмотрено. В Мневниковской пойме планируют построить автомобильный и пешеходный мосты, а на пересечении северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК до конца 2020 года – открыть многоуровневую развязку с двумя пешеходными переходами.

«Остров» Терехово: как исчезает последняя московская деревня>>

Больше зелени и меньше промзон

Один из важных этапов изменения облика Хорошево-Мневников связан с реорганизацией промзон. Сегодня в районе находится промзона «Силикатные улицы», часть промзоны «Октябрьское поле» и промышленная зона ПЗ 8-7 — их ждут большие перемены.

К примеру, в промзоне «Силикатные улицы» на Причальном проезде появится научный инновационный центр. Шестиэтажное здание будет вмещать выставочные залы, научно-исследовательский центр и другие объекты, включая тренажерный зал для сотрудников.

Реорганизация промзон — часть большой работы по благоустройству Хорошево-Мневников. Каждый из новых проектов, который появляется на территории района, предполагается озеленять и делать визуально привлекательным.

Пример тому — новый ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной. Планируется, что около 46% территории квартала займет масштабное озеленение. Здесь высадят около 1 тысячи крупных деревьев, более 3,5 тысяч квадратных метров декоративных кустарников и почти 4 тысячи квадратных метров цветников.

«Выбрасывают из окон элитное шампанское»: москвичи о жизни в районе Якиманка>>

Место притяжения

Как отмечает архитектор, глава проектного объединения УНИКУМ Ольга Смоленская, район Хорошево-Мневники считается одним из наиболее привлекательных для жизни в Москве. Причин для этого много: сама локация (западное направление), наличие масштабного паркового массива, Москвы-реки и близость Серебряного Бора.

«Обновленный район примет облик современного европейского города: лаконичность форм, минимализм вкупе с функционализмом, облегченность высотности за счет светлых и стеклянных фасадных решений, и в дополнение – массив благоустроенной рекреационной территории с уникальными арт-объектами», — говорит Смоленская в беседе с РИАМО.

По мнению эксперта, все предстоящие изменения лишь умножат инвестиционную привлекательность района.

«Не стоит опасаться, что реновируемые районы, в частности, Хорошево-Мневники, приобретут статус закрытых и элитарных, поскольку по закону жители сносимых домов переезжают в новые квартиры в границах обновленных районов», — добавляет Смоленская.

По ее словам, грядущие изменения в облике района Хорошево-Мневники скажутся на жизни горожан и гостей столицы только положительным образом, поскольку новое пространство с культурными объектами, прогулочными зонами, набережными и прочей инфраструктурой станет еще одним местом притяжения и отдыха.

«Без школы, но с больницей для коронавирусных» – жители Коммунарки о проблемах района>>

Москва будущего или новый Гонконг?

Между тем, жители Хорошево-Мневников по-разному относятся к глобальным планам по изменению района. У некоторых перспективы его развития вызывают опасения.

Владимир, инженер, 41 год:

«В Хорошево-Мневниках я живу всю жизнь, но то, как хотят изменить мой район, меня совершенно не устраивает. Я против зданий высотой больше 14 этажей и увеличения плотности населения на уровне какого-нибудь Пекина или Гонконга.

В целом проект реновации Хорошево-Мневников просто не соответствует возможностям района, который при таком количестве возводимого жилья окажется жутко перенаселен.

В районе планируется сумасшедшее увеличение числа квартир, но вот строить пропорционально этому достаточное число детских садов и школ никто не собирается. Значит, нас ждет острая нехватка мест в садах и школах для детей.

То же самое касается поликлиник — я не хочу столкнуться с огромными очередями и нехваткой врачей. Тем более, у нас сейчас пандемия Covid-19 и вопрос медицинской помощи важен, как никогда».

Сергей, менеджер, 33 года:

«Я изучал проекты планировок в Хорошево-Мневниках, где живу — на мой взгляд, они вполне продуманные и качественные. Новые дома будут строить на стилобатах, появится много пешеходных зон и подземных парковок.

Поэтому машины уйдут под землю, а прогулки для пешеходов, велосипедистов и мам с колясками станут гораздо комфортнее.

В Хорошево-Мневниках появятся парки среди высотных домов, как на Манхэттене в Нью-Йорке.

На высотки, кстати, многие ругаются, но в этом есть смысл. Когда дома «растут» вверх, для жизни людей остается куда больше места. Именно так поступают в Нью-Йорке, Сингапуре или ОАЭ. В общем, то, как изменится мой район — это настоящая Москва будущего, причем такая, какой бы я хотел ее видеть».

Мария, филолог, 27 лет:

«Я специально покупала квартиру в старом, тихом, уютном и зеленом квартале с малоэтажной застройкой. Теперь у нас под окнами – стройка, шум и грязь. И не очень понятно, куда именно нас ждет переселение. Сейчас мы в первой очереди до 2024 года. Но многие боятся, что из-за близости нового метро нас переселят куда-то на задворки.

Например, в новом коммерческом доме на нашей улице, буквально через дорогу от моей пятиэтажки, стоимость квартир уже зашкаливает – цены доходят до 19 миллионов рублей, как в «Москва-Сити». Причем несколько лет назад «однушки» там стоили 7-8 миллионов. Так что метро – это и радость, и опасения.

из личного архива Марии

Также ходят слухи, что собираются застраивать Октябрьское радиополе с телебашней – уникальное место рядом с моим домом, где во время самоизоляции многие люди гуляли, как в парке. Кстати, сейчас рядом с башней строят жилую высотку по реновации.

Сложно пока говорить о позитивном или негативном развитии района. Все зависит от того, как реализуют озвученные планы. Ведь плюсы на бумаге могут превратиться в минусы в жизни. Пока минусы перевешивают, о чем говорит постоянное недовольство жителей и споры с властями – у кого-то отняли гаражи, где-то что-то строят или сносят».

Китайцы на детской площадке и дружба с полицейскими – москвичи о жизни в районе Люблино>>