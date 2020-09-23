РИАМО – 23 сен. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с безработицей в России остается напряженной, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такое заявление глава государства сделал, выступая перед членами Совета Федерации.

«По его словам, уровень безработицы в стране превышает 6%», - говорится в сообщении.

Также президент сообщил, что ежегодно в России будут индексировать материнский капитал. А пенсии в следующем году проиндексируют на 6,3%.​​