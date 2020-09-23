РИАМО - 23 сен. Сборная столицы стала победителем VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia в общекомандном зачете, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Наши ребята завоевали 123 золотых, 47 серебряных и 13 бронзовых медалей. Очень крутой результат, поздравляю!» — написал Собянин на странице «ВКонтакте».

Мэр подчеркнул, что москвичи хороши как в традиционных ремеслах, к примеру, ювелирное и плотницкое дело, так и в профессиях будущего.

Впервые конкурс прошел в очно-дистанционном формате.

WorldSkills Russia является самым масштабным соревнованием по профессиональному мастерству, которое проводится среди учеников в возрасте от 10 до 22 лет.