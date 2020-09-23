РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 сен. Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья выявили нарушения при ведении исполнительной документации к зданию школы Люберец, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора проводит плановую выездную проверку хода строительства пристройки к зданию школы №59 в городском округе Люберцы. В ходе плановой выездной проверки инспекторы выявили нарушения при ведении исполнительной документации и организации строительства.

«Генеральный подрядчик должен исправить все нарушения до 13 октября. В случае невыполнения требований мы примем меры административного воздействия в рамках представленных полномочий», - сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Застройщиком выступает администрация муниципалитета, генеральный подрядчик – ООО «Строительный холдинг Тезис». На данный момент на строительной площадке ведутся работы по устройству фундаментной плиты. На объекте задействовано почти 30 человек и три единицы техники.

Жители смогут самостоятельно следить за ходом строительства с помощью мобильного приложения «Подмосковные стройки».