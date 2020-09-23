РИАМО – 23 сен. Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева и директор Института уха, горла и носа Игорь Бранован во время передачи «Жить здорово» разоблачили мифы о насморке, сообщает Федеральное агентство новостей.

В частности, они развенчали один из самых известных мифов, что насморк возникает из-за промоченных ног. Также речь зашла об известных методах лечения заложенности носа. Один из них — прогревание носа.

«Кроме вреда, причем чудовищного, вы ничего себе не принесете», — сказала Малышева.

Бранован добавил, что если гной образовался в пазухах, такой способ может только усилить инфекцию.

По мнению врачей, причинами насморка являются аллергия и реакция на острую пищу. ​