РИАМО – 23 сен. Президент России Владимир Путин заявил, что размер материнского капитала в стране будут индексировать ежегодно, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такое заявление президент сделал в среду в ходе выступления перед членами Совета Федерации.

«Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году. На данный момент она продлена до 2026 года», - напоминает издание.

В этом году по поручению президента россиянам впервые начали перечислять выплаты на первого ребенка. Сейчас за рождение первенца родители получают 466 617 рублей, а за рождение второго ребенка - 616 617 рублей.

С 2015 по 2019 годы сумма материнского капитала не повышалась. Размер выплат составлял 453 026 рублей.​​