РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. В подмосковном Подольске провели велозаезд ко Всемирному дню отказа от автомобиля, в нем приняли участие представители администрации округа, депутаты и горожане, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске провели велозаезд, посвященный Всемирному дню отказа от автомобиля. В нем приняли участие сотрудники комитета по физической культуре и спорту администрации округа, комитета по делам молодежи, депутаты горсовета и другие неравнодушные подольчане», - говорится в сообщении.

Всемирный день без автомобиля отмечается 22 сентября. С 2008 года к этому международному мероприятию присоединилась и Россия. В нем участвуют не только активисты движения, экологические организации, но и простые граждане, обеспокоенные состоянием воздуха в атмосфере, а также все, у кого есть альтернативное автомобилю средство передвижения.