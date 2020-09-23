РИАМО - 23 сен. Президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с ситуацией с местами в детских садах, передает Федеральное агентство новостей.
В среду Путин выступил перед членами Совета Федерации.
«Путин поручил правительству и сенаторам проанализировать ситуацию с местами в детских садах для детей до трех лет», - говорится в сообщении.
Президент в ходе выступления уделил особое внимание образованию. В частности, он призвал увеличить число бюджетных мест в вузах, средства на эти цели должны быть предусмотрены в бюджете.
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