РИАМО - 23 сен. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что поправки к Конституции РФ на долгие годы зафиксировали фундаментальные основы развития страны, сообщает Nation News.

В среду Путин выступил перед членами Совета Федерации.

«По словам российского лидера, конституционные поправки сохраняют Россию в качестве сильной президентской республики», - говорится в сообщении.

При этом президент подчеркнул важность качественного развития всей правовой базы государства.

Также Путин отметил, что россияне поддержали укрепление суверенитета России.

​Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. За поправки проголосовали 77,92% россиян, против - 21,27%. Общероссийская явка составила 67,97%. Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты, которые должны привести законодательство в соответствие с обновленной Конституцией.​