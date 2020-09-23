РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Воспитанники лицея №26 Подольска провели танцевальный флешмоб ко Всемирному дню без автомобиля в парке округа, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В городском парке культуры и отдыха Подольска ЮИДовцы МОУ «Лицей №26» под руководством педагогов и автоинспекторов на днях провели тематический флешмоб, посвященный Всемирному дню без автомобиля, к которому присоединились отдыхающие жители и гости города.

«Автоинспекторы рассказали присутствующим историю возникновения социально значимого мероприятия и предложили водителям хотя бы на день отказаться от использования транспортного средства, пропагандируя идею пешего и велосипедного способов передвижения. А ЮИДовцы, станцевав под зажигательную музыку, призвали горожан использовать на верхней одежде световозвращающие элементы, чтобы стать более заметными в дорожно-транспортной среде», - говорится в сообщении.

В завершение мероприятия всем участникам праздника автоинспекторы вручили тематические памятки по правилам дорожного движения и световозвращающие аксессуары.

«Отдел пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Подольску благодарит ЮИДовцев, а также педагога и руководителя отряда ЮИД «Острые стрелы» МОУ «Лицей №26» Тамару Володину за сотрудничество и помощь в проведении мероприятий», - говорится в сообщении.