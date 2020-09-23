РИАМО - 23 сен. Дискретный аукцион по обыкновенным акциям Yandex N.V. (Яндекс Н.В.) завершен, с 12:43 мск торги на Московской бирже проводят по установленному регламенту, сообщается на сайте торговой площадки.

С 12:13 мск акции «Яндекса» стали продавать по специальному режиму после того, как котировки компании подорожали на 20% за 10 минут.

«Торги обыкновенными акциями Yandex N.V., <...> включенными в базу расчета Индекса МосБиржи, допущенными к торгам на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, <...> проводятся согласно установленному регламенту», — говорится в сообщении.

«Яндекс» планирует провести сделку по покупке TCS Group, в которую входит Тинькофф Банк. Размер сделки, по предварительным данным, составит порядка 5,5 миллиарда долларов.